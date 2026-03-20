MiC: l’Italia punta al cuore della tradizione, 3 nuove candidature per il Patrimonio UNESCO

Dopo il successo della Cucina Italiana, la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO ha deciso, su proposta del Ministero della Cultura, di presentare all’Organizzazione parigina 3 nuove candidature per l’iscrizione a patrimonio culturale immateriale. I dossier raccontano la vitalità delle comunità italiane e la loro capacità di custodire e trasmettere pratiche culturali uniche.

Il presepe: 800 anni di creatività e spiritualità

La candidatura “Il presepe, dalle origini a tradizione culturale, e l’arte di crearlo” valorizza la creatività artistica, l’artigianato e la spiritualità popolare delle comunità presepiali, con contributi dell’Associazione Italiana Amici del Presepio e dei luoghi simbolo di Greccio e Assisi.

L’iniziativa, promossa dall’Italia con la partecipazione di Spagna e Paraguay, acquista un significato particolare nell’anno in cui ricorrono gli 800 anni dalla morte di san Francesco d’Assisi. Fu il Santo di Assisi a dare vita, nel 1223 a Greccio, alla prima rappresentazione vivente della Natività, ispirando la nostra tradizione del presepe. L’anniversario offre una cornice di straordinaria rilevanza alla candidatura UNESCO. Sulla candidatura, il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli ha dichiarato che la tradizione del Presepe è «un elemento qualificante della identità culturale italiana, un collante sociale per le comunità e una testimonianza eccelsa dell’artigianato artistico tradizionale».

Valpolicella e Alpi: la cultura della terra

La candidatura nazionale “Il rito della messa a riposo delle uve della Valpolicella” racconta la tradizione dell’appassimento delle uve e il legame profondo tra comunità, paesaggio e cultura produttiva. Il dossier, destinato alla Lista rappresentativa, è frutto della collaborazione tra SNODAR, il Consorzio dei vini della Valpolicella e istituzioni accademiche.

Patrimonio alimentare alpino: l’eccellenza delle buone pratiche per la tutela dei territori

L’Italia partecipa inoltre alla candidatura multinazionale “Patrimonio alimentare alpino: programmi culturali di salvaguardia promossi dalle comunità”, coordinata dalla Svizzera con la partecipazione di Francia e Slovenia, per il registro delle buone pratiche di salvaguardia. L’iniziativa raccoglie pratiche alimentari tradizionali delle comunità alpine e rappresenta un modello virtuoso di collaborazione internazionale per la tutela e la trasmissione dei saperi locali.

«L’Italia, che vanta il primato mondiale di maggior siti riconosciuti dall’Unesco, vede accrescere l’importanza del patrimonio culturale. Il presepe, rappresentato da Francesco d’Assisi, ha dato origine a una tradizione che celebra la creatività artistica e la spiritualità come valori universali. Il rito poi della messa a riposo delle uve della Valpolicella esprime il legame tra comunità, paesaggio e cultura produttiva. Infine, il Governo continua a sostenere il pregio gastronomico dei territori, dalla cucina nazionale ai saperi delle Alpi», ha dichiarato l’On. Mazzi, Sottosegretario di Stato alla cultura con delega all’UNESCO.

L’Ufficio UNESCO della Direzione Generale Affari Europei e Internazionali del Ministero della Cultura ha assicurato il coordinamento tecnico e antropologico sulla preparazione dei dossier di candidatura, in raccordo con le comunità proponenti. Il Consiglio direttivo della CNIU ha espresso come candidatura preferenziale quella del “Presepe” in quanto rappresenta il fulcro di un percorso che valorizza la pluralità delle tradizioni italiane e ribadisce la volontà del Paese di contribuire ai processi UNESCO, sostenendo anche i percorsi dei Paesi e delle comunità emergenti, nella prospettiva di una diplomazia culturale inclusiva e attenta alla valorizzazione delle tradizioni condivise.

Fonte: Ministero della cultura