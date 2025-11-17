MiC: 85 mila euro di contributi per i “Progetti Speciali” degli spettacoli live

Il Ministero della Cultura (MiC), guidato da Alessandro Giuli, intende sostenere l’innovazione e l’originalità del panorama artistico. Attraverso la Direzione generale Spettacolo, è stato lanciato un bando per finanziare Progetti Speciali con un contributo fino a 85.000 euro.

L’iniziativa copre una vasta gamma di ambiti dello spettacolo dal vivo: teatro, danza, musica, circo e spettacoli viaggianti.

Per accedere ai finanziamenti, i progetti devono rispondere a requisiti stringenti di originalità e unicità. In particolare:

Devono essere iniziative originali , mai realizzate in precedenza.

, mai realizzate in precedenza. Non devono essere riconducibili ad attività già finanziate da altre tipologie di contributo previste dal D.M. 23 dicembre 2024 n. 463.

Devono avere una componente performativa nel proprio settore.

nel proprio settore. Si devono configurare come eventi unici e di durata limitata, con conclusione obbligatoria entro il 31 dicembre 2026, esclusi festival, edizioni di festival o rassegne con carattere di ripetitività.

Possono beneficiare dei contributi gli organismi dello spettacolo dal vivo con sede legale in Italia, ad esclusione delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche e di tutti gli organismi già finanziati a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) tramite altre linee di finanziamento. È fondamentale che gli organismi richiedenti siano anche gli organizzatori diretti degli spettacoli programmati.

Le Commissioni consultive, durante la valutazione, daranno priorità a quei progetti che dimostrino una forte identità artistica e culturale, con particolare attenzione a quelli che:

Valorizzino personaggi, luoghi e storie rappresentative dell’identità nazionale, con riconoscibilità in Italia e all’estero. Siano legati a celebrazioni di figure o eventi significativi della storia, della cultura e dello spettacolo dal vivo, sia nazionali che internazionali. Attuino buone pratiche per il riequilibrio territoriale, promuovendo lo spettacolo in contesti non convenzionali come musei, siti UNESCO, ospedali e carceri.

Le candidature possono essere presentate sulla piattaforma telematica della Direzione generale Spettacolo, FUSonline.

La finestra per l’invio delle domande è già aperta: si è partiti alle ore 09:00 del 15 novembre e si chiuderà improrogabilmente alle ore 23:59 del 15 dicembre 2025.

Fonte: MiC