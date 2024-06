Messina lancia la piattaforma digitale di monitoraggio del territorio

MEsM@RT è una piattaforma di controllo e monitoraggio del territorio resa possibile grazie agli investimenti del PON Metro Messina. È un ecosistema di infrastrutture, sensori, soluzioni IT e applicazioni Open Source che ha reso Messina una vera Smart City, orientata a sicurezza, monitoraggio e gestione delle risorse. Uno strumento di pianificazione urbana che semplifica lo sviluppo dell’area, ridisegnando e modernizzando servizi e infrastrutture.

L’obiettivo del progetto è realizzare un ecosistema digitale per migliorare la sicurezza urbana e territoriale, avviando un sistema di raccolta delle informazioni di monitoraggio del territorio attraverso sensori, telecamere e immagini satellitari alfine di migliorare la vita dei cittadini, rendendola semplice, comoda e piacevole.

Grazie a MEsM@RT vengono raccolti dati e servizi, monitorata l’area urbana e l’ambiente, effettuate analisi predittive per la pianificazione urbana. I sensori raccolgono dati che permettono il monitoraggio e la realizzazione di piattaforme digitali integrate, fruibili da tutti i cittadini; uno strumento che permette di gestire in modo innovativo vari processi di edilizia pubblica. I cittadini possono consultare le informazioni della città che sono basate su un monitoraggio improntato all’aumento dell’efficienza dei servizi urbani, accelerando l’adozione di nuove tecnologie. Una bella novità e uno strumento per far diventare Messina una Smart City: sicura, connessa e digitale.

Fonte: comune di Messina