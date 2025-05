Messina: “Dove voto”, aggiornata la piattaforma per le elezioni dell’8 e 9 giugno

L’Amministrazione comunale informa che è attiva e aggiornata la piattaforma digitale “Dove voto”, disponibile all’indirizzo https://dovevoto.comune.messina.it

Il servizio consente a ciascun elettore di individuare in pochi secondi la sezione elettorale, inserendo cognome e codice fiscale. In vista delle elezioni referendarie dell’8 e 9 giugno, la piattaforma si presenta con una grafica rinnovata per garantire un’esperienza d’uso semplice e immediata anche da dispositivi mobili, come smartphone e tablet. Tra le funzionalità confermate la possibilità di visualizzare su mappa l’esatta ubicazione del seggio e di attivare l’integrazione con il navigatore GPS, che guida l’elettore dalla propria posizione fino alla sede di voto.

L’applicazione è stata ideata, progettata e realizzata dal Servizio Transizione Digitale del Comune di Messina, a conferma della professionalità interna e dell’impegno dell’Ente nella promozione di soluzioni digitali al servizio della cittadinanza. Anche gli elettori fuori sede, che hanno esercitato l’opzione per votare a Messina, potranno utilizzare lo strumento per conoscere la sezione elettorale assegnata.

“La piattaforma ‘Dove voto’ rappresenta un esempio di come la tecnologia possa semplificare la vita dei cittadini, dichiara il Sindaco Federico Basile. L’obiettivo dell’Amministrazione è rendere accessibili ed efficienti i servizi pubblici, grazie alla competenza e alla dedizione del personale dei Servizi Informativi e dell’Innovazione tecnologica, alla modernizzazione del sistema amministrativo dell’Ente”.

Fonte: comune di Messina