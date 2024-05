MASE: approvate le regole operative sugli impianti agrivoltaici innovativi

Con una nota sul proprio sito il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica informa della pubblicazione delle regole operative sulla misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finalizzata a sostenere la realizzazione di sistemi agrivoltaici avanzati in grado di coniugare la produzione di energia rinnovabile fotovoltaica con la produzione agricola.

Le regole, elaborate dal Gestore dei Servizi Energetici, stabiliscono le modalità attuative per l’accesso agli incentivi messi a disposizione del PNRR, oltre 1 mld., per la costruzione di impianti agrivoltaici corredati degli strumenti di misura per monitorare l’attività agricola sottostante.

L’obiettivo è l’installazione di pannelli fotovoltaici in sistemi agrivoltaici per una capacità di 1 GW e una produzione indicativa di almeno 1.300 GWh/anno, entro giugno 2026.

La domanda di accesso garantisce un duplice beneficio: un contributo in conto capitale, fino ad un massimo del 40% dei costi ammissibili, e una tariffa incentivante riconosciuta all’energia elettrica rinnovabile immessa in rete. “Prosegue la nostra azione, spiega il Ministro Gilberto Pichetto, verso un settore che può dare un contributo alla transizione energetica, tutelando e, anzi, rafforzando la produzione agricola di qualità”. Info: Vai all’investimento PNRR e consulta le regole

Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica