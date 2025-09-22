Legge Zone Montane: più lavoro agile nei piccoli comuni

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2025 la legge n. 131 /2025, recante Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, conosciuta anche come Legge Zone Montane.

Agli interventi identificati nel testo di legge sono destinati 200 milioni di euro all’anno per il triennio 2025-2027, che alimenteranno il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.

Il provvedimento introduce una serie di misure per sostenere i territori montani. Particolare attenzione viene data al funzionamento e alla valorizzazione delle scuole presenti in queste aree.

Tra gli interventi più importanti presenti nel testo di legge segnaliamo incentivi a sostegno dei lavoratori della sanità e della scuola, nonché incentivi a sostegno di giovani imprenditori e dello smart working in piccoli comuni montani.

L’articolo 2 stabilisce che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pendenza.

Fonte: Gazzetta Ufficiale