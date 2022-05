PROGRAMMA – giovedì 19 maggio 2022

ore 10.00 INTRODUZIONE AI LAVORI

Marcella Centra, Redazione Anci Risponde, Anci Digitale S.p.A.

ore 10.05 SALUTI ISTITUZIONALI

Franco Minucci, Amministratore Unico Anci Digitale S.p.A.

Stefania Dota, Vice Segretario Generale ANCI, Curatrice del Quaderno Anci “Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e della giunta”

ore 10.15 LE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI A DISTANZA DOPO LA FINE DELLO STATO DI EMERGENZA

Amedeo Scarsella, Segretario Generale fascia A, Esperto Anci Risponde

– La disciplina e i dubbi operativi prima dell’emergenza da Covid-19;

– L’art. 73, comma 1, del d.l. 18/2020: la disciplina emergenziale durante il periodo della pandemia;

– La circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117(2) del 18 marzo 2020;

– Le decisioni della giurisprudenza in ordine alle riunioni in videoconferenza;

– La fine dello stato di emergenza – Il parere del Servizio Consulenza della Regione Friuli Venezia Giulia del 25 marzo 2022;

– La fine dello stato di emergenza – La nota Anci sullo svolgimento delle sedute degli organi in modalità da remoto o mista;

– La Circolare DAIT n.33 del 19 aprile 2022;

– Il Quaderno ANCI del 25 marzo 2021 e lo Schema di Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e della giunta;

– Consigli operativi.

ore 10.50 RISPOSTE A QUESITI

ore 11.00 CONCLUSIONE DEI LAVORI