La scuola a prova di privacy: online il vademecum aggiornato del Garante

Privacy 28 Novembre 2025, di Redazione

Dall’uso dell’intelligenza artificiale alle chat di classe, il nuovo strumento guida scuole, studenti e famiglie nella tutela dei dati personali

Recenti in AGEL
Privacy

Effetti della notificazione del provvedimento sanzionatorio eseguita tramite S.I.N.

Privacy

L’istituto del silenzio assenso orizzontale è applicabile anche al parere della Soprintendenza

Privacy

Per la libera circolazione di un’opera d’arte l’amministrazione deve effettuare una verifica di interesse

È online la versione aggiornata del vademecum “La scuola a prova di privacy”, pensato per aiutare scuole, studenti, famiglie e personale scolastico a gestire correttamente i dati personali. Il documento affronta tematiche come l’uso dell’intelligenza artificiale, le chat di classe, gli smartphone in aula, le iscrizioni e le graduatorie dei docenti.

Il Garante raccomanda di evitare la diffusione di foto, video o informazioni personali senza consenso e di limitare l’uso delle chat per comunicazioni ufficiali, privilegiando strumenti come il registro elettronico. Il vademecum integra anche le nuove Linee guida del Ministero dell’Istruzione per un uso sicuro dell’IA nelle scuole, che vietano pratiche invasive come il riconoscimento delle emozioni e suggeriscono di utilizzare dati personali solo se strettamente necessari.

Il vademecum è disponibile sul sito del Garante, nella sezione dedicata alla scuola.

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica