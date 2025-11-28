La scuola a prova di privacy: online il vademecum aggiornato del Garante

È online la versione aggiornata del vademecum “La scuola a prova di privacy”, pensato per aiutare scuole, studenti, famiglie e personale scolastico a gestire correttamente i dati personali. Il documento affronta tematiche come l’uso dell’intelligenza artificiale, le chat di classe, gli smartphone in aula, le iscrizioni e le graduatorie dei docenti.

Il Garante raccomanda di evitare la diffusione di foto, video o informazioni personali senza consenso e di limitare l’uso delle chat per comunicazioni ufficiali, privilegiando strumenti come il registro elettronico. Il vademecum integra anche le nuove Linee guida del Ministero dell’Istruzione per un uso sicuro dell’IA nelle scuole, che vietano pratiche invasive come il riconoscimento delle emozioni e suggeriscono di utilizzare dati personali solo se strettamente necessari.

Il vademecum è disponibile sul sito del Garante, nella sezione dedicata alla scuola.