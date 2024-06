ISTAT: PNRR, aggiornato e ampliato il cruscotto Istat-RGS

Istat e Ragioneria Generale dello Stato hanno aggiornato la dashboard per l’analisi del PNRR sulla base di indicatori statistici di contesto.

La dashboard fornisce un quadro informativo integrato delle relazioni tra le misure di investimento previste dal PNRR e gli indicatori statistici descrittivi dell’ampia gamma di aspetti economici, sociali e ambientali su cui gli interventi del Piano si propongono di incidere, coerentemente con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs) dell’Agenda 2030.

Con l’aggiornamento della dashboard, le misure e i finanziamenti associati sono allineati alla rimodulazione del PNRR, adottata con la Decisione del Consiglio UE ECOFIN dell’8 dicembre 2023. La rimodulazione ha disposto un incremento di 2,9 mld. dell’importo dei fondi a favore dell’Italia (pari a 194,4 mld.), modificando alcune misure e inserendo la Missione 7 RePowerEU, con la quale si mira a rafforzare le reti di distribuzione di energia, accelerare la produzione da fonti rinnovabili e aumentare l’efficienza energetica.

La dashboard consente di navigare sulla struttura rimodulata del PNRR per Missione, Componente, Misura e Sub-misura, e permette di visualizzare i 106 indicatori statistici di contesto, disponibili in serie storica, per territorio, genere e classe di età, Misura e Goal. Nella dashboard ogni misura del PNRR è associata a 1 o più indicatori, di nuova costruzione o selezionati tra quelli utilizzati per il monitoraggio degli SDGs (Sustainable Development Goals) o all’interno del sistema BES (Benessere Equo e Sostenibile), ciò consente di disporre di un quadro analitico di analisi delle misure nella prospettiva dell’Agenda 2030. Nel dettaglio, 292 delle 316 Sub-misure in cui si articolano le 7 Missioni del PNRR, che rappresentano un valore di 190,9 mld. (sui 194,4 mld. stanziati dal PNRR), sono corredate di 106 indicatori statistici Istat, di cui 66 provenienti dai 2 framework Istat esistenti SDGs e Bes e 40 di nuova introduzione per il PNRR.

Complessivamente gli indicatori coprono il 92% delle Sub-misure in cui è strutturato il Piano, con l’aggiornamento sono stati introdotti 24 nuovi indicatori statistici di contesto, di cui 20 di nuova costruzione e 4 selezionati dal framework di monitoraggio del Bes/SDG. I nuovi indicatori sono associati alle Missioni M1, M2, M3, M5, M6, e M7 del PNRR, e coprono in totale 70 sub misure, arricchendo il quadro informativo per l’analisi del PNRR.

Il PNRR contribuisce all’avanzamento di tutti gli SDGs, con l’eccezione dei Goal 15 “Vita sulla terra” e 17 “Partnership per gli obiettivi”, la rimodulazione del 2023 ha comportato un aumento del contributo relativo al Goal 7 “Energia pulita e accessibile” (la quota di risorse associate al Goal è passata dal 18 al 24%) e un contributo positivo al Goal 2 “Sconfiggere la fame”. La dashboard aggiornata per la navigazione tra le missioni, gli indicatori, le serie storiche, i metadati e le tabelle di sintesi è disponibile alla pagina dedicata al contributo del PNRR all’Agenda 2030 adottata dall’ONU sul sito ItaliaDomani.gov.it e alla pagina dedicata sul sito dell’Istat. Oltre al cruscotto aggiornato è disponibile, in formato excel, il framework di monitoraggio di dettaglio, corredato con i valori degli indicatori statistici individuati, dei relativi metadati e da un quadro di sintesi delle informazioni relative alla mappatura PNRR sia per Missioni che per Goals. Le informazioni sono aggiornate al 7 giugno 2024.

Fonte: ISTAT