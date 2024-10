SUAP: prorogata la scadenza dei bandi di finanziamento per l’adeguamento delle piattaforme tecnologiche alle Specifiche Tecniche

Fino al 24 ottobre 2024, Regioni e Comuni possono partecipare ai bandi di finanziamento per l’adeguamento delle piattaforme tecnologiche utilizzate per la gestione degli sportelli unici per le attività produttive