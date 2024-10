Provincia di Treviso:  con Aldilapp i servizi cimiteriali passano al digitale

In provincia di Treviso è stata attivata un’innovazione relativa ai servizi cimiteriali: Aldilapp, un’app che permette di commemorare i defunti grazie allo smartphone.

Gli utenti possono geolocalizzare la tomba di un defunto inserendo il nome, il cognome e il comune di sepoltura: individuata la posizione, si può provvedere ad accendere un cero virtuale oppure a ordinare un mazzo di fiori da far recapitare direttamente sulla tomba.

In questo modo la commemorazione dei defunti può avvenire da remoto: inoltre l’app fornisce la possibilità di arricchire il profilo digitale del defunto con foto, informazioni sulla sua vita e di lasciare dediche creando una sorta di comunità virtuale per mantenere viva la memoria dei defunti. Nel complesso l’applicazione offre diversi servizi:

Geolocalizzazione delle sepolture: inserendo nell’app nome e cognome del defunto e il comune in cui è stato sepolto è possibile geolocalizzare la sua tomba e raggiungerla in modo autonomo, senza bisogno di una mappa e senza contattare l’ufficio cimiteriale.

inserendo nell’app nome e cognome del defunto e il comune in cui è stato sepolto è possibile geolocalizzare la sua tomba e raggiungerla in modo autonomo, senza bisogno di una mappa e senza contattare l’ufficio cimiteriale. Invio di fiori : questo servizio si rivolge a coloro che hanno difficoltà a raggiungere di persona il cimitero e vogliono far recapitare un mazzo di fiori nella sepoltura desiderata. Per richiedere il servizio è necessario che in corrispondenza della sepoltura ci sia un vaso disponibile e non già occupato da altri fiori freschi.

: questo servizio si rivolge a coloro che hanno difficoltà a raggiungere di persona il cimitero e vogliono far recapitare un mazzo di fiori nella sepoltura desiderata. Per richiedere il servizio è necessario che in corrispondenza della sepoltura ci sia un vaso disponibile e non già occupato da altri fiori freschi. Ceri virtuali e dediche speciali: g razie all’applicazione si possono inviare messaggi oppure dedicare ceri virtuali alle persone defunte in segno di vicinanza, inoltre i parenti più stretti possono arricchire il profilo del proprio caro inserendo foto e informazioni sulla sua vita.

razie all’applicazione si possono inviare messaggi oppure dedicare ceri virtuali alle persone defunte in segno di vicinanza, inoltre i parenti più stretti possono arricchire il profilo del proprio caro inserendo foto e informazioni sulla sua vita. Pulizia delle tombe: a breve sarà possibile richiedere la pulizia delle tombe dei propri cari attraverso l’applicazione.

L’iniziativa è stata promossa da Contarina, l’azienda dei servizi ambientali della Marca e attualmente, è in funzione in 70 cimiteri per 23 Comuni convenzionati della provincia di Treviso. Fra i primi cimiteri gestiti: Altivole, Borso del Grappa, Carbonera, Casale del Sile, Casier, Castello di Godego, Giavera del Montello, Maserada sul Piave, Monastier, Montebelluna, Morgano, Pederobba, Ponzano Veneto, Possagno, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Riese Pio X, S. Biagio di Callalta, Treviso, Villorba, Volpago del Montello, Zenson di Piave.

Scarica Aldilapp! https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stup1.aldilapp&gl=IT – https://apps.apple.com/it/app/aldilapp/id1567407543

Fonte: Consiglio di bacino di Treviso