Milazzo digitalizza le segnalazioni degli animali smarriti

Il Comune di Milazzo ha introdotto un’innovazione utile per supportare i proprietari di animali domestici smarriti e contrastare il pericoloso fenomeno del randagismo con lo sviluppo dell’App Milazzo, facilmente scaricabile su qualunque dispositivo.

Da oggi sarà possibile cliccare nella sezione “Trovami”, contrassegnata da un logo arancione con all’interno un cane e un gatto, per rintracciare gli animali domestici smarriti, segnalarne la scomparsa e scambiare informazioni utili e ciò consentirà ai cittadini che riuscissero a rintracciare l’animale di notificarne il ritrovamento al proprietario. Un modo innovativo per promuovere la lotta al randagismo e attivare una maggiore tutela nei confronti degli amici a quattro zampe.

L’applicazione permette inoltre di contrastare il randagismo tramite un sistema di segnalazione atto a veicolare l’indicazione di animali singoli o in branco che dovessero essere sorpresi sul territorio per allertare le forze dell’ordine e garantire una maggiore sicurezza alla popolazione.

In questo modo si rafforza il senso di comunità sensibilizzando i cittadini al benessere animale e migliorando la sicurezza del territorio sia per gli uomini che per gli animali stessi.

Fonte: comune di Milazzo