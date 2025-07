Istat: più verde e piste ciclabili nelle città ma l’inquinamento atmosferico resta elevato

L’Istat propone una panoramica dei risultati dell’indagine Dati ambientali nelle città, riferiti ai 109 Comuni capoluogo di provincia o città metropolitana per l’anno 2023.

In questa edizione, i temi trattati sono il trasporto pubblico locale e la mobilità sostenibile, il verde urbano, la qualità dell’aria, i consumi energetici e le fonti rinnovabili, i rifiuti urbani, l’innovazione e la gestione sostenibile nelle amministrazioni.

In particolare, migliora la qualità dell’aria nelle città, ma nella maggior parte dei capoluoghi le

concentrazioni di ozono e polveri sottili restano ancora a livelli nocivi per la salute. La domanda di trasporto pubblico locale torna ai livelli pre-pandemici. Prosegue il rinnovamento delle flotte, ma più del 40% degli autobus in esercizio circola da oltre 10 anni.

In ripresa il car sharing, in calo l’offerta degli altri servizi di mobilità condivisa. Continua a crescere l’estensione delle piste ciclabili (+27,4% in 5 anni). Crescono le aree di forestazione urbana per la mitigazione dell’isola di calore (+6,7% sul 2022).In lieve aumento anche le aree verdi accessibili (+0,4%all’annodal 2011). Forte l’incremento dei punti di ricarica per veicoli elettrici (+34,5% sul 2022),

prosegue il boom del fotovoltaico (+ 17,5% di potenza installata).

