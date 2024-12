Istat, i giovani nelle città metropolitane: la fragilità dei percorsi educativi nei contesti urbani – Anni 2022 e 2023

Nell’ambito delle Statistiche focus già pubblicate sulle città metropolitane, Istat propone un’analisi sulla condizione e i percorsi educativi e di istruzione dei giovani fra città metropolitane e rispettive articolazioni territoriali. L’Istituto nazionale di Statistica ne da notizia in un comunicato pubblicato sul proprio sito.

Attraverso un’ampia selezione di tematiche e di indicatori, si descrivono – si legge nel comunicato – le caratteristiche socio-demografiche dei giovani di 0-24 anni, alcuni contesti in cui vivono, i percorsi educativi e di istruzione con confronti spazio-temporali.

L’analisi è condotta a partire dalla prima infanzia, in cui l’educazione e cura di qualità svolge un ruolo fondamentale come punto di partenza per il futuro successo scolastico e per ridurre le disuguaglianze educative già in età prescolare. Si prosegue con le fasce d’età adolescenziali e giovanili fino al completamento dell’intero percorso scolastico, con le competenze degli studenti e il livello di istruzione raggiunto dai giovani. L’analisi è integrata con alcuni indicatori di offerta sui servizi educativi per la prima infanzia e sulle strutture scolastiche.

L’obiettivo è quello di fornire spunti di riflessione a supporto delle azioni finalizzate a garantire una maggiore inclusione e partecipazione scolastica e livelli sempre più elevati di qualità dell’istruzione, per contrastare la dispersione scolastica che espone i giovani ad una maggiore fragilità educativa e sociale.

Testo integrale e nota metodologica

Fonte: Istat