Istat, Fastweb e UNINT di Roma: accordo di collaborazione sull’Intelligenza Artificiale

L’Istat, Fastweb, e l’Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT)hanno siglato un accordo di collaborazione di 2 anni per lo sviluppo e la sperimentazione di metodologie basate sull’Intelligenza Artificiale per la produzione di informazione statistica volta a una maggiore comprensione dei fenomeni demografici, economici e sociali del Paese.

Nell’ambito dell’intesa, Istat e UNINT metteranno a disposizione statistiche già rese pubbliche in forma testuale che saranno utilizzate da Fastweb per l’allenamento di MIIA (Modello Italiano Intelligenza Artificiale), il modello linguistico nazionale della società addestrato nativamente in lingua italiana, che costituirà la base sulla quale verranno sviluppate le applicazioni di AI e Gen AI facendo leva sulla potenza computazionale di NeXXt AI Factory, il Supercomputer inaugurato da Fastweb.

Grazie ad una governance trasparente del modello linguistico e all’utilizzo di dati italiani di qualità e nel pieno rispetto delle normative vigenti nazionali ed europee relative alla privacy e al copyright, Istat, Fastweb e UNINT lavoreranno per sviluppare soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale. Fastweb fornirà anche consulenza e formazione in ambito AI per consentire al personale di Istat l’utilizzo delle nuove applicazioni.

“La collaborazione fra settore pubblico e privato è essenziale per guidare l’innovazione e garantire che i progressi tecnologici siano di servizio per l’interesse pubblico” ha dichiarato Massimo Fedeli (direttore del Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell’informazione statistica (DIRM) e mettere insieme le risorse di Istat, Unint e Fastweb consentirà lo sviluppo di applicazioni avanzate di IA. Questa partnership riveste carattere strategico in Istat, di valorizzazione delle statistiche rese pubbliche e siamo favorevoli a collaborazioni che abbiano come obiettivo la ricerca.”

Fonte: ISTAT