Istat, Bes dei territori edizione 2025

L’Istat diffonde l’aggiornamento annuale degli indicatori Bes dei territori, riferiti alle 107 province e città metropolitane italiane, e del sistema di grafici interattivi interrogabili su web (dashboard). I dati sono resi disponibili anche nel sistema IstatData.

L’edizione 2025 contiene 67 indicatori di benessere a livello provinciale (Nuts3), in serie storica, e completi di tutti i valori di confronto per i livelli territoriali superiori. Il dataset Bes dei territori condivide un insieme di indicatori comuni e coerenti con il framework Bes, ai quali si aggiungono altre misure di benessere che coprono aspetti particolarmente rilevanti per il livello locale (si veda il quadro di confronto tra gli indicatori Bes e BesT).

Tavole (.zip, 1.49 MB)

Fonte: Istat