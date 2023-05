Interoperabilità tra i sistemi protocollo delle PA: al via la consultazione sulle specifiche tecniche

Tutto pronto per il via alla consultazione delle specifiche OpenAPI delle interfacce applicative in tecnologia REST, conformi al nuovo modello di interoperabilità delle PA (ModI), che consentirà di far dialogare tra loro i sistemi di protocollo informatico delle Pubbliche Amministrazioni in maniera diretta.

AgID, infatti, nell’ambito delle attività di aggiornamento dell’Allegato 6 – “Comunicazione tra AOO di Documenti Amministrativi Protocollati” delle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, ha rilasciato per la consultazione pubblica le interface description language nel rispetto della specifica OpenAPI 3.0 che definiscono le nuove interfacce applicative in tecnologia REST per lo scambio di documenti amministrativi informatici protocollati tra Aree Organizzative Omogenee (AOO). L’obiettivo è quello di raccogliere i commenti delle Pubbliche Amministrazioni e degli operatori di mercato interessati al fine di migliorare ulteriormente il processo.

Per inviare proposte di modifica, commenti e suggerimenti, entro il 30 giugno 2023, le PA e gli operatori interessati possono utilizzare gli strumenti di github (Issues or Pull requests).

Fonte: AGID