Innovation Community, CDP avvia la rete dei professionisti dell’innovazione

Il Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha varato Innovation Community, una nuova rete dei professionisti dell’innovazione che adottano le opportunità offerte dalle tecnologie digitali per lo sviluppo di idee e soluzioni innovative. Della nuova Innovation Community fanno parte le società del Gruppo CDP e le principali partecipate: Ansaldo Energia, Autostrade per l’Italia, CDP Equity, CDP Venture Capital, Elite, ENI, Euronext, Fincantieri, Fintecna, e le altre.

Stimolare la generazione di idee e creare un ambiente flessibile alle esigenze del mercato è l’obiettivo dell’iniziativa, presentata il 28 maggio scorso presso la sede di via Goito che ha visto l’apertura dei lavori della giornata da parte di Alberto Tavani, Direttore Innovazione, Trasformazione e Operations di CDP.

La Community mira a favorire un dialogo continuo tra le aziende partecipanti, condividendo le migliori pratiche e promuovendo sinergie per affrontare in modo sistemico le sfide del futuro nel mondo dell’innovazione. Grazie all’interazione dei membri possono nascere opportunità basate sulla contaminazione e la condivisione promuovendo sinergie per affrontare le necessità del mercato risolvibili con idee innovative. Tra i temi della giornata il valore strategico della Community in termini di condivisione di conoscenze e creazione di sinergie tra le aziende partecipanti. Nei prossimi mesi partiranno dei tavoli di lavoro dedicati in base alle principali esigenze della Community, con l’obiettivo di collaborare sulle necessità più rilevanti e indirizzare le future progettualità, il prossimo meeting della Community sarà organizzato in autunno da Terna.

Fonte: Cassa Depositi e Prestiti