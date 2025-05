Infrastrutture strategiche e trasporti: pubblicato in GU il Decreto-Legge n. 73 del 21 maggio 2025

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rende nota la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge 21 maggio 2025, n. 73, recante “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti”.

Il Decreto-Legge, già presentato alla Camera dei Deputati per l’iter di conversione in legge, entra immediatamente in vigore.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-05-21&atto.codiceRedazionale=25G00084&elenco30giorni=true

Fonte: MIT