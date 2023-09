INFORoMA: nuovo sistema di informazione multicanale del Comune di Roma

Si rinnova completamente la comunicazione di Roma Capitale e si moltiplica con l’attivazione della prima newsletter digitale e la nuova Web Tv, che vanno ad aggiungersi al tradizionale notiziario radiofonico quotidiano che trasmette le news più importanti del Campidoglio.

INFORoMA, il sistema informativo multicanale della Capitale, viaggia su diverse piattaforme, dalla radio all’informazione digitale, passando per i video, le dirette e i social, per un’informazione pubblica più capillare, in vista del Giubileo e dell’apertura dei cantieri in città con le modifiche alla viabilità cittadina e le novità sulla mobilità.

Al sistema INFORoMA si accede dal banner presente sul portale di Roma Capitale, con accesso diretto ai diversi canali:

La newsletter digitale con cadenza bisettimanale raggiunge, per email, tutti i cittadini che si sono iscritti sul portale di Roma Capitale. Un mezzo agile e veloce, appositamente ottimizzato per la visualizzazione su dispositivi mobili (iscrizione alla newsletter).

La Web TV, il nuovo canale che ogni settimana propone video con notizie, approfondimenti, dirette di eventi e tutorial per un accesso più rapido e agevole a tutti i servizi comunali.

Il notiziario radio che informa quotidianamente sulle notizie più significative del giorno sulle frequenze della principali radio FM romane con due passaggi al giorno in orario di maggiore ascolto e su Spotify e in loop ogni giorno anche nelle stazioni della metropolitana.

Fonte: Comune di Roma