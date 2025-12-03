Indennità dei sindaci, dal 4 dicembre disponibili le certificazioni telematiche per i comuni

Indennità dei sindaci, dal 4 dicembre disponibili le certificazioni telematiche per i comuniEnti locali 3 Dicembre 2025, di Redazione
Il Ministero dell’Interno e il Mef rendono operativo il sistema di verifica sull’uso delle risorse destinate all’incremento delle indennità di funzione, con l’obiettivo di monitorare eventuali contributi non utilizzati nel 2024
Cerca
ANCI Risponde
Cerca
Notizie
- AGEL
- Agricoltura
- Anagrafe
- ANCI
- Anci Digitale
- Appalti
- Banda Ultra Larga
- Commercio
- Comunicazione
- Cooperazione
- Cultura
- Economia
- Edilizia
- Editoriale
- Elezioni
- Energia e Ambiente
- Enti locali
- Finanza locale
- Formazione
- Governo
- Immigrazione
- Infrastrutture
- Innovazione
- Lavoro
- Legalità
- Mobilità
- Personale
- Polizia locale
- Previdenza
- Privacy
- Protezione civile
- Pubblica amministrazione
- Salute
- Scuola
- Servizi
- Sicurezza
- Sisma
- Solidarietà
- Sport
- Trasparenza
- Tributi
- Turismo
- Unione europea
- Urbanistica
- Welfare