Indennità dei sindaci, dal 4 dicembre disponibili le certificazioni telematiche per i comuni

Enti locali 3 Dicembre 2025, di Redazione

Il Ministero dell’Interno e il Mef rendono operativo il sistema di verifica sull’uso delle risorse destinate all’incremento delle indennità di funzione, con l’obiettivo di monitorare eventuali contributi non utilizzati nel 2024

Dal 4 dicembre 2025, i comuni delle regioni a statuto ordinario potranno accedere alla certificazione telematica relativa alle risorse impiegate per l’incremento delle indennità di funzione dei sindaci, come previsto dai commi 583, 584 e 585 della legge di bilancio 2022 (n. 234/2021).

La certificazione, disponibile sulla piattaforma online del Ministero dell’Interno, consentirà di monitorare l’utilizzo dei fondi stanziati con il decreto ministeriale del 7 febbraio 2025 e di determinare l’eventuale quota di contributo non utilizzata nel 2024, che dovrà essere restituita al capitolo 3560 del Ministero dell’Interno.

I comuni dovranno trasmettere i dati secondo le modalità indicate nel modello di certificazione. In caso di mancata comunicazione, saranno attivati i controlli previsti dall’articolo 158 del Tuel per verificare il corretto utilizzo dei fondi.

