Indagini patrimoniali, il Garante privacy dice sì alla piattaforma CEREBRO

Innovazione 15 Settembre 2025, di redazione

E' uno strumento investigativo finalizzato a individuare e sottrarre alla criminalità risorse illecitamente ottenute

Parere favorevole del Garante per la Privacy al Ministero dell’Interno sulla valutazione d’impatto (DPIA) relativa a CEREBRO: il Sistema di analisi ed elaborazione dati a supporto delle indagini patrimoniali è conforme alla normativa di protezione dei dati personali. I

CEREBRO è una piattaforma software centralizzata a supporto delle “indagini patrimoniali”; si tratta di uno strumento investigativo ritenuto imprescindibile per individuare e sottrarre alla criminalità risorse illecitamente ottenute. Il Sistema opera attraverso due funzionalità: l’acquisizione dei dati da fonti istituzionali “esterne”, cioè di altri soggetti istituzionali, e l’elaborazione dei dati acquisiti, sia quelli provenienti dalle fonti istituzionali che quelli immessi dal personale addetto al controllo per evidenziare possibili disponibilità finanziarie e patrimoniali “sproporzionate” e quindi potenzialmente riconducibili ad attività illecite.

