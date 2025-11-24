Indagine sulla conoscenza dell’IA nella Pubblica Amministrazione

La diffusione dell’intelligenza artificiale sta modificando in modo significativo le modalità con cui il personale della Pubblica Amministrazione lavora, comunica e assume decisioni. Per questo motivo il Dipartimento della Funzione pubblica ha avviato una nuova indagine finalizzata a misurare il livello di conoscenza, percezione e utilizzo dell’IA, con particolare attenzione alle tecnologie di IA generativa, tra tutti i dipendenti del settore pubblico.

L’evoluzione rapida di questi strumenti rende infatti necessario disporre di un quadro aggiornato e affidabile, indispensabile per individuare opportunità e criticità, orientare le iniziative a supporto di un’adozione sicura e trasparente, e definire con precisione i bisogni formativi emergenti. L’indagine rientra in un programma più ampio che punta allo sviluppo dell’AI Literacy nella PA, attraverso la mappatura delle competenze necessarie e la progettazione di percorsi formativi mirati.

I risultati raccolti serviranno come base per rinnovare e ampliare l’offerta formativa proposta sulla piattaforma Syllabus e all’interno delle altre iniziative del Dipartimento, rendendola coerente con le reali esigenze del personale pubblico.

La partecipazione all’indagine permetterà di fornire elementi utili a rafforzare la capacità delle amministrazioni di affrontare in modo consapevole la trasformazione digitale e di orientare meglio le politiche nazionali sulla formazione. L’iniziativa è aperta a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, delle agenzie e delle società partecipate.

Il questionario, anonimo e trattato nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, è disponibile sulla piattaforma ParteciPA. C’è tempo fino all’11 dicembre 2025 per prendere parte alla rilevazione.

Maggiori informazioni nella nota del Dipartimento della Funzione Pubblica