Incentivi alle funzioni tecniche, oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione e IRAP

QUESITO

Il MIT nel settembre scorso ha emesso il parere n. 2986, con cui ha precisato che l’Irap relativa ai compensi da erogare al personale dipendente a titolo di incentivi alle funzioni tecniche deve trovare copertura nel quadro economico dell’intervento.

Fino ad ora l’IRAP, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, era ricompresa all’interno dell’importo lordo degli incentivi.

Il parere del MIT però apre un approccio nuovo. A questo punto sorgono taluni dubbi:

– l’impostazione del MIT si applica solo agli incentivi erogati ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e non anche a quelli erogati ai sensi del D.Lgs. 50/2016?

– nel caso in cui, nei quadri economici dei lavori già avviati siano stati previsti gli importi relativi agli incentivi ma non quello relativo all’IRAP (ulteriore agli incentivi) come si procede?

E’ infatti necessario comprendere se l’impostazione fornita dal MIT sia valevole per tutti gli affidamenti banditi ai sensi del nuovo codice quindi sia applicabile a partire dal 1 Luglio 2023 o da una data successiva.

​RISPOSTA

Il parere citato nel quesito si riferisce …

