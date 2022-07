INAIL, dal 5 luglio lo Sportello digitale per assistere i cittadini

L’Inail è sempre più connesso con i cittadini italiani: a partire da oggi gli utenti potranno usufruire dell’assistenza del personale dell’Istituto dallo smartphone o dal computer di casa, senza doversi recare nella sede di competenza. Lo sportello digitale è stato attivato nelle prime 3 regioni previste dalla roadmap del progetto, Lombardia, Lazio e Sicilia, uno strumento realizzato nell’ambito delle attività promosse dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri guidato dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale attraverso gli interventi finanziati dal Pnrr. Destinato a lavoratori, aziende e intermediari, il servizio consente la prenotazione e la gestione di un appuntamento, in sede o da remoto, attraverso la piattaforma Microsoft Teams, e si inserisce nel processo di innovazione tecnologica e culturale iniziato nel 2019 con l’adozione del modello lavorativo ibrido.

Tutti i cittadini di queste regioni potranno usufruire dell’assistenza del personale dell’Ente tramite pc, tablet o smartphone senza recarsi nella sede di competenza attraverso la piattaforma Microsoft Teams. L’estensione del servizio a tutte le regioni d’Italia avverrà entro il 18 luglio: il 13 luglio verrà attivato per i cittadini di Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Trentino Alto-Adige e Veneto. Il 18 luglio è la volta di Calabria, Campania, Liguria, Molise, Umbria e Valle D’Aosta.

Attraverso lo sportello digitale, realizzato dalla Direzione centrale organizzazione digitale è possibile prenotare un appuntamento per 3 diverse tipologie di servizi, a partire dalle prestazioni a tutela del lavoratore, tra le quali rientrano le indennità per inabilità temporanea, le rendite e i contenziosi per gli infortuni e le malattie professionali. La seconda tipologia di servizi prenotabili riguarda la gestione del rapporto assicurativo, che comprende sconti, rateazioni e cartelle esattoriali, mentre la terza è dedicata alla prevenzione, con i finanziamenti del bando Isi destinati alle imprese e gli sconti per le aziende che investono in sicurezza.

Dopo aver effettuato l’accesso con l’identità digitale Spid o Cie nell’area del sito dedicata ai servizi online, l’utente compila i campi necessari, tra i quali una breve descrizione dell’esigenza, sceglie data e orario in cui fissare l’appuntamento, la modalità, in presenza o da remoto, e, in caso di esito positivo, riceve un messaggio di conferma; in prossimità del colloquio, riceverà un promemoria con i dettagli della richiesta e il link per collegarsi alla chiamata. Nella sezione dedicata alle richieste effettuate, l’utente ha sempre a disposizione il riepilogo degli appuntamenti prenotati e non ancora fruiti e di quelli precedenti e le indicazioni utili all’utilizzo dello sportello digitale sono contenute nel manuale allegato.