In Lombardia 260 i Comuni coinvolti nel progetto P.I.C.C.O.L.I. dell’Anci

MONZA – Circa 260 Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti hanno voluto partecipare al Progetto PICCOLI. In più della metà sono in corso azioni di supporto, con interventi specialistici ed esperti dedicati su temi di particolare rilevanza quali: gli appalti e acquisti, il bilancio e la contabilità, i tributi ed entrate comunali, la gestione del personale. I Comuni sono supportati da decine di esperti e una piattaforma ad hoc, ideata per favorire la fruizione dei contenuti e il dialogo tra tutti i dipendenti e gli amministratori locali coinvolti nell’iniziativa. Sono questi i numeri più significativi del progetto P.I.C.C.O.L.I. in Lombardia, presentati questo pomeriggio a Monza nell’ambito della due giorni di assemblea congressuale dell’Anci lombarda.

Il progetto – attuato da Anci nazionale e promosso dal dipartimento della Funzione Pubblica nel quadro del PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020 – si rivolge ai piccoli Comuni fino a 5 mila abitanti e mira a favorire un processo di trasformazione organizzativa e di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti in diversi ambiti tematici, tra cui la gestione del bilancio e del personale, la riscossione dei tributi, gli appalti pubblici, le gestioni associate e la programmazione europea. Oltre ai singoli Comuni sono sei le forme associate di Comuni già dentro al progetto e 40 i Comuni in procinto di entrare. Con il laboratorio di Monza di oggi parte la fase di rilevazione dei fabbisogni, propedeutica al successivo avvio degli interventi di rafforzamento.

“Tutte le tappe dei laboratori del progetto Piccoli – ha dichiarato il presidente dell’Anci Roberto Pella – stanno dimostrando un ottimo livello nazionale di partecipazione e di coinvolgimento dei comuni e delle Anci regionali, a conferma della grande attenzione che la nostra Associazione rivolge alle istanze che dai piccoli Comuni. Se vogliamo garantire continuità e omogeneità ai servizi per i nostri cittadini – ha aggiunto Pella – dobbiamo perseguire con determinazione questo genere di progetti, accompagnando gli enti verso processi di rafforzamento amministrative e assicurando al tempo stesso la massima interlocuzione”.

Da parte sua il presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra ha ricordato che “In Lombardia i centri con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti rappresentano il 69% del totale dei Comuni: un dato che evidenzia la loro centralità nella nostra regione e sottolineano la loro importanza per la tenuta e lo sviluppo dei territori. I piccoli Comuni sono il primo avamposto della Repubblica e un presidio di cittadinanza per le comunità”. “Il progetto P.IC.C.O.L.I. – ha evidenziato Guerra – ha saputo coinvolgere molti Comuni e Anci Lombardia ha aderito con favore alla proposta, accompagnando gli enti associati alla partecipazione e ospitando nella sua assemblea congressuale l’evento di oggi, che ha permesso di mettere a fattor comune esperienze e di stimolare un confronto serrato e concreto sulle problematiche e le opportunità che interessano i piccoli Comuni”.

“Negli anni – ha concluso Guerra – Anci ha assicurato attenzione ai piccolo Comuni, ascoltandone le istanze, promuovendo iniziative di supporto e crescita e sostenendo processi di gestione associata e di aggregazione comunale”. Rileggi la cronaca degli interventi tecnici del laboratorio

Fonte: ANCI