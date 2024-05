Pubblicata sul sito del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali la Circolare DAIT n.51 del 17 maggio 2024 avente ad oggetto “Impiego di personale ai sensi dell’art.145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Gestione straordinaria)“.

L’articolo 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede che, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti i cui consigli sono stati sciolti, ai sensi dell’art. 143 del medesimo decreto legislativo, il Prefetto, su richiesta della Commissione straordinaria, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l ‘assegnazione in via temporanea in posizione di comando o distacco – di personale amministrativo e tecnico appartenente ad amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi,

anche in posizione di sovraordinazione. A detto personale, sulla base di quanto previsto dal citato art. 145, spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50% del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato, in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell’amministrazione di appartenenza.

Il provvedimento intende dare istruzioni e chiarimenti in ragione del fatto che la concreta applicazione della disposizione in esame ha fatto emergere talune criticità legate, in particolare, all’esigenza di dare immediata attuazione agli indirizzi dettati dalla Commissione straordinaria, nonché in merito all’utilizzo del cennato personale nell’ambito della struttura comunale.

Fonte: DAIT