Impianti fotovoltaici: limiti sui moduli collocati a terra, aree idonee e legislazione regionale. La parola alla Corte costituzionale

Con ordinanza 9164/2025 i giudici della terza sezione del Tribunale amministrativo del Lazio hanno stabilito che è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, 5, 7 e 8, e 3, nonché dei relativi allegati A, B, C, D ed E, della legge della Regione autonoma della Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, per violazione degli articoli 3, 9, 11, 41, 97 e 117, commi 1, 2, lett. m) e s), e 3, Cost., anche in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018 e dal regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, come modificati dalla direttiva 2023/2413/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, nonché dal regolamento (UE) 1119/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021 e altresì dell’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e degli articoli 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. (1).

Sempre per gli stessi giudici è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5, commi 1 e 2, decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, nonché dell’articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, per violazione degli articoli 3, 9, 11 e 117, comma 1, Costituzione, anche in relazione ai principi espressi dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 e dal regolamento (UE) 2018/1999, del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 come modificati dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, nonché dal regolamento (UE) 2021/1119, del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021. (2).





