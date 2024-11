Il Programma Nazionale a titolarità del Dipartimento – Capacità per la Coesione all’Assemblea ANCI 2024

Dal 20 al 22 novembre, il Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027 sarà presente alla 41ma edizione dell’Assemblea ANCI presso lo stand del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud.

In particolare il 21 novembre dalle 9.30 alle 11.30, il Direttore dell’Ufficio IV per il rafforzamento della capacità amministrativa per le politiche di coesione del Dipartimento e l’Autorità di Gestione del Programma interverranno al side event denominato “Enti locali e politiche di coesione: opportunità e strumenti di supporto”. L’evento, organizzato dal progetto #CapCoe Cap4City di ANCI , sarà un’occasione per fare il punto sul concorso e sulle altre azioni di supporto CapCoe. E’ possibile seguire la diretta sul canale YouTube del Programma Nazionale Cap Coe.

Quest’anno l’appuntamento assume particolare rilevanza grazie all’attuazione dell’iniziativa CapCoe, finalizzata al reclutamento di 2.200 unità di personale per rafforzare gli organici di 1000 tra Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane e amministrazioni regionali delle 7 regioni del Sud e del Dipartimento, l’obiettivo è migliorare l’efficacia degli interventi di politica di coesione sul territorio.

La partecipazione ad ANCI rappresenta un’importante occasione di incontro e confronto con gli amministratori che interverranno all’Assemblea su questa e le altre iniziative di supporto previste dal Programma, tra cui il Centro servizi che offrirà assistenza e consulenza specialistica agli enti non destinatari di nuovo personale, attraverso la disponibilità, sia in loco che da remoto, di esperti dedicati e servizi di natura trasversale.

Fonte: Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud