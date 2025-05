Si terrà a Palermo il 16 e 17 maggio la XIV Assemblea annuale dei giovani amministratori italiani under 35 anni. Un importante appuntamento annuale della Consulta Anci Giovani che riunisce amministratori provenienti dai Comuni di tutta Italia per confrontarsi sulle principali questioni che riguardano i giovani eletti e i territori.

Per iscriversi è necessario compilare il modulo QUI

SCOPRI IL PROGRAMMA

RICHIESTA DI RIMBORSO

PROCEDURA DI RIMBORSO

Fonte: Anci