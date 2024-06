Il manuale Anci (5°edizione) per gli amministratori locali appena eletti

Nelle giornate di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno si è svolto il turno ordinario di elezioni amministrative delle Regioni a statuto ordinario che, unitamente alle elezioni nelle Regioni a statuto speciale e nelle Provincie autonome, ha eletto i Sindaci e rinnovati i Consigli comunali di 3.716 Comuni. Gli eventuali ballottaggi avranno luogo domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno.

Come noto, il decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale”, convertito dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, in deroga alla disciplina generale vigente, limitatamente alle consultazioni elettorali del 2024, ha disposto il prolungamento delle operazioni di voto anche nella giornata di lunedì, oltre alla domenica, ovvero, per le elezioni europee 2024 e le consultazioni elettorali ad esse abbinate, la loro anticipazione nella giornata di sabato, oltre alla domenica. Pertanto, nelle giornate indicate, sono stati eletti 42.980 consiglieri comunali e nominati circa 11.226 assessori.

Giunto alla sua quinta edizione, il Manuale Anci per i neo amministratori locali (sono 50 in totale i manuali Anci) si arricchisce quest’anno di nuovi Focus, tra cui quelli sulle pari opportunità, sulle cause di decadenza dal Consiglio, sull’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, solo per citare alcuni esempi. Inoltre, è stata aggiornata la giurisprudenza, anche costituzionale, in materia di inconferibilità di incarichi in società partecipate, ovvero nella materia dell’attribuzione di competenze gestionali ai componenti dell’organo esecutivo.

Il Manuale è arricchito da modelli, bozze di atti amministrativi e prime deliberazioni, oltre a moduli per dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di eleggibilità degli incarichi, che forniscono strumenti pratici già pronti all’uso. “Italia Oggi” dedica ampio spazio al quaderno Anci, leggi l’articolo.

Fonte: ANCI