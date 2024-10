IA: il G7 dei Garanti privacy a Roma dal 9 all’11 ottobre

Si parlerà di intelligenza artificiale e tecnologie emergenti, libera circolazione dei dati, cooperazione internazionale al vertice delle Autorità di protezione dati dei 7 Grandi, organizzato dal Garante italiano a Roma dal 9 all’11 ottobre.

I lavori dell’evento, dal titolo “La privacy nell’era dei dati”, si svolgeranno a porte chiuse dal pomeriggio del 9 ottobre presso la Galleria Borghese e proseguiranno nelle giornate del 10 e dell’11 a Palazzo Poli.

Gli incontri, suddivisi in più sessioni, partiranno dalla “Dichiarazione sull’IA Generativa” adottata al G7 Privacy di Tokyo nel 2023 e vedranno riuniti: il Collegio del Garante italiano (Pasquale Stanzione, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia, Guido Scorza) e le Autorità competenti di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America, insieme al Comitato europeo della protezione dei dati (EDPB) e al Garante europeo della protezione dei dati (EDPS).

L’obiettivo è quello di definire una proposta comune per garantire una sicura e responsabile circolazione dei dati personali; per armonizzare le tecnologie emergenti e l’intelligenza artificiale con i diritti e le libertà delle persone; per promuovere una più stretta ed efficace azione di controllo sull’applicazione della normativa in materia di protezione dati.

Nel corso del vertice il Garante italiano illustrerà la propria proposta su “Il ruolo delle Autorità di protezione dei dati nel quadro della governance dell’intelligenza artificiale”.

A conclusione dell’evento, l’11 ottobre alle ore 13.00, si terrà una conferenza stampa nel corso della quale verranno presentati gli esiti dei lavori.

Fonte: Garante Privacy