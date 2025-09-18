I Sindaci per la Pace, il 26 settembre a Vicenza la mobilitazione per un futuro senza guerre

Venerdì 26 settembre 2025, dalle ore 14.30 alle 16.30, il Parco della Pace – Hangar 1 Volo, in Strada Sant’Antonino diventerà il cuore della mobilitazione dei Sindaci per la Pace. Un appuntamento pubblico che vuole riaffermare con forza l’impegno delle istituzioni locali e della società civile per la costruzione di un futuro fondato sulla nonviolenza e sulla cooperazione.

Una iniziativa che nasce dalla convinzione che i territori e le comunità abbiano un ruolo fondamentale nella promozione della pace, protagonisti attivi di un cambiamento che riguarda tutti.

L’incontro di Vicenza rappresenta solo la prima tappa di un percorso più ampio che proseguirà nei prossimi mesi con altri momenti di mobilitazione: il 12 ottobre con la Marcia per la Pace da Perugia ad Assisi e dal 12 al 14 novembre a Bologna, in occasione dell’Assemblea ANCI, dove la pace sarà al centro del dibattito tra amministratori e cittadini.

PER ADERIRE

INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Porta d’ingresso: Strada Sant’Antonino, 59

Possibilità di parcheggio nel Park Nord (10 minuti a piedi all’interno del Parco): Strada Sant’Antonino, 125

Per ulteriori richieste informazioni: eventi@anci.it

Servizio di navetta dalla stazione treni sulla base delle adesioni comunicate attraverso il form di iscrizione

Fonte: ANCI