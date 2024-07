I documenti del Mit con le indicazioni sul PUMS e le attività del Mobility manager d’area

Sono stati pubblicati sul sito del MIT i seguenti documenti tecnici:

1) “Indirizzi operativi per la redazione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) per i Comuni dai 50.000 ai 100.000 abitanti”: il documento si rivolge ai Comuni con popolazione compresa tra i 50.000 e i 100.000 abitanti non ricompresi nel territorio di città metropolitane e alle città individuate quali nodi della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti, quale strumento di indirizzo e supporto per la redazione del PUMS.

2) “Indirizzi operativi per le attività dei Mobility Manager d’Area”: il documento, redatto nell’ambito del tavolo Tecnico sul mobility management di cui al DM 231/2022, ha come scopo quello di fornire indirizzi operativi ai soggetti incaricati di svolgere le funzioni di mobility manager d’area per supportarli nell’attuazione dei compiti loro assegnati dal Decreto del Ministro della transizione ecologica (attuale Ministero dell’ambiente e della Sicurezza energetica), di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita sostenibili (attuale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), del 12 maggio 2021, n. 179.

Fonte: ANCI