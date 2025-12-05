HyperTwin, il gemello digitale che rivoluziona la mobilità aerea italiana

Ieri, 3 dicembre 2025, è stato inaugurato il Palazzo dell’Aviazione Civile, occasione in cui il Dipartimento per la trasformazione digitale e l’Enac hanno fatto il punto sull’innovativa piattaforma digitale HyperTwin, presentata un anno fa. Il progetto, frutto della collaborazione tra enti pubblici, mira a semplificare e velocizzare la gestione dei servizi di mobilità aerea avanzata, come droni e eVTOL, i velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale.

HyperTwin è concepito come un “gemello digitale” dello spazio aereo italiano, permettendo di simulare scenari, valutare rischi e costruire procedure operative sicure. L’obiettivo è creare un ecosistema nazionale per la Mobilità Aerea Avanzata, favorendo cooperazione tra stakeholder pubblici e privati, con dati condivisi e processi trasparenti.

La piattaforma apre la strada a trasporti più sostenibili, alleggerendo la congestione urbana e migliorando servizi critici come emergenze mediche e collegamenti di aree remote. Contestualmente, il progetto punta a sviluppare Hub Tecnologici di Cross-Industry, promuovendo l’incontro tra domanda e offerta di servizi innovativi.

Durante la cerimonia sono stati illustrati anche i progressi del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Avanzata 2021-2030. Tra i relatori, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e il Sottosegretario Alessio Butti hanno sottolineato come HyperTwin rappresenti un passo fondamentale per una mobilità urbana più sicura, efficiente e sostenibile. Secondo il Direttore Generale Enac Alexander D’Orsogna, la piattaforma è “un modello di innovazione al servizio della Pubblica Amministrazione” in grado di guidare l’evoluzione della mobilità aerea del futuro.

Fonte: Dipartimento per la Trasformazione Digitale