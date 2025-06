GPDP: al via a Ottawa il 5° G7 delle Autorità privacy

Si apre a Ottawa il quinto vertice del G7 delle Autorità di protezione dati, coordina i lavori, nell’ambito della presidenza di turno del Canada, Philippe Dufresne, presidente della Commissione canadese per la protezione della privacy.

Alla tavola rotonda partecipano le Autorità di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti, oltre alla presidente del Comitato europeo per la protezione dati, Anu Talus, e al Garante europeo, Wojciech Wiewiórowski.

Il Garante italiano è rappresentato dal presidente Pasquale Stanzione, dalla vicepresidente Ginevra Cerrina Feroni e dai componenti Agostino Ghiglia e Guido Scorza.

Al centro dei lavori tematiche cruciali come la promozione della libera circolazione dei dati (data free flow with trust), il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, le sfide alla privacy derivanti dagli attacchi alla cybersicurezza e l’impatto delle nuove tecnologie emergenti, a partire dall’Intelligenza Artificiale.

L’obiettivo dell’incontro è quello di consolidare ulteriormente la cooperazione tra le Autorità privacy dei Paesi del G7, nei giorni scorsi a margine della tavola rotonda si è svolto un workshop organizzato da Canada, Giappone e Ocse sull’utilizzo delle nuove tecnologie e dell’IA nei settori della sanità e della finanza (Expert workshop and High Level Roundtable on PETs and AI). Per il Garante italiano è intervenuta la vicepresidente Ginevra Cerrina Feroni, mentre gli altri componenti hanno portato il loro contributo al dibattito delle varie sessioni.

Al temine dei lavori del G7, il 20 giugno si terrà il “Privacy Symposium”, un seminario dedicato al tema della privacy dei giovani dell’era digitale. L’evento vedrà la partecipazione del componente Guido Scorza, che interverrà con un contributo sui diritti digitali delle nuove generazioni, la tutela dei minori e le sfide educative legate all’uso delle tecnologie.

Nella stessa giornata, il presidente Pasquale Stanzione, la vicepresidente Ginevra Cerrina Feroni e il componente Agostino Ghiglia interverranno in un dibattito pubblico presso la McGill University di Montréal. A partire dai risultati del G7 Canada, affronteranno temi quali l’evoluzione del ruolo delle Autorità di protezione dei dati nella governance dell’intelligenza artificiale; l’IA generativa; la posizione del Garante italiano nell’ambito dell’Unione europea con un focus sui casi Replika, ChatGPT e Deepseek; l’uso etico dei dati sanitari; il contributo dell’IA nella ricerca medico-scientifica; cloud computing e cybersicurezza, l’importanza dell’educazione civica digitale.

Fonte: Garante per la Protezione dei Dati Personali