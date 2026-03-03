GLI STATI GENERALI DEI PICCOLI COMUNI. UN GRANDE SUCCESSO ED UN FORE SEGNO DI VITALITA’.Notizie 3 Marzo 2026, di Danilo Grossi
Sono stati due giornate davvero intense quelle al Centro Congressi La Nuvola di Roma con molte Istituzioni presenti ed oltre mille sindaci ed amministratori che hanno preso parte ad un evento unico e realizzato per la prima volta grazie al progetto PICCOLI. Tante voci in questi due giorni, tante storie e tanta voglia di mettersi […]
Cerca
ANCI Risponde
Cerca
Notizie
- AGEL
- Agricoltura
- Anagrafe
- ANCI
- Anci Digitale
- Anci Risponde
- Appalti
- Banda Ultra Larga
- Commercio
- Comunicazione
- Cooperazione
- Cultura
- Economia
- Edilizia
- Editoriale
- Elezioni
- Energia e Ambiente
- Enti locali
- Finanza locale
- Formazione
- Giovani
- Governo
- Immigrazione
- Infrastrutture
- Innovazione
- Lavoro
- Legalità
- Mobilità
- Personale
- Polizia locale
- Previdenza
- Privacy
- Protezione civile
- Pubblica amministrazione
- Salute
- Scuola
- Servizi
- Sicurezza
- Sisma
- Solidarietà
- Sport
- Trasparenza
- Tributi
- Turismo
- Unione europea
- Urbanistica
- Welfare