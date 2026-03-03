GLI STATI GENERALI DEI PICCOLI COMUNI. UN GRANDE SUCCESSO ED UN FORE SEGNO DI VITALITA’.

Notizie 3 Marzo 2026, di Danilo Grossi

Sono stati due giornate davvero intense quelle al Centro Congressi La Nuvola di Roma con molte Istituzioni presenti ed oltre mille sindaci ed amministratori che hanno preso parte ad un evento unico e realizzato per la prima volta grazie al progetto PICCOLI.

Tante voci in questi due giorni, tante storie e tanta voglia di mettersi in gioco e supportare le proprie comunità, da parte dei Sindaci, che finalmente si sono trovati all’interno di un percorso comune che li rende meno soli tra le varie difficoltà. Ma è solo l’inizio.

Di seguito abbiamo raccolto qualche immagine e qualche riflessione su queste giornate così impegnative ma dense di opportunità e confronto.

