Genova: nasce Nova, l’ecosistema digitale per lo sviluppo d’impresa

Il comune di Genova e Liguria Digitale hanno dato i natali a “Nova”, il “market place” di Genova e Liguria dove fruire dei servizi utili alla creazione e allo sviluppo d’impresa e valorizzare le eccellenze imprenditoriali innovative.

Le imprese e le persone che intendono fare innovazione, attraverso un agile sistema di navigazione possono individuare i servizi presenti sul territorio: accesso al credito, incubazione, formazione, informazione, ma anche accelerazione e sviluppo di impresa nonché opportunità di collaborazione e spazi in cui costruire o sviluppare il proprio business.

Il nuovo ecosistema digitale, finanziato dai fondi Pon Città Metropolitane 2014 – 2020 in collaborazione con Liguria Digitale, presenta 180 servizi innovativi per la creazione e sviluppo di impresa, 90 start up innovative e a vocazione sociale, PMI innovative, Spin off e grandi imprese, 100 prodotti, servizi e tecnologie 16 partner pubblici e privati fra cui il Comune di Genova, Job Centre, Filse, LigurCapital, Confindustria Genova, Camera di Commercio, CNR, Università degli Studi di Genova, Istituto Italiano di Tecnologia, Legacoop Liguria.

Il progetto è stato presentato al Blue District dall’Assessore allo Sviluppo economico Mario Mascia, e in occasione della Conferenza Stampa di lancio si è aperta la campagna di comunicazione per promuovere il servizio, attraverso i canali tradizionali e online, per 15 giorni sugli autobus di Genova gireranno i manifesti di Nova con le informazioni per accedere alla piattaforma. “La piattaforma Nova rappresenta uno degli elementi della governance, dichiara l’Assessore, in questo modo possiamo contribuire allo sviluppo di aziende emergenti e rispondere alle sfide tecnologiche europee. La piattaforma mette in rete le capacità di fare ricerca e innovazione, promuovendo la circolazione dell’informazione, la conoscenza sulle competenze e la generazione di idee progettuali concrete”.

Fonte: Comune di Genova