Impresa Italia: online nuove funzioni per l’App dedicata alle imprese

L’app Impresa Italia, la versione mobile dell’omologa applicazione web del sistema camerale, si aggiorna e propone nuove funzioni alle imprese italiane. L’applicazione permette di accedere gratuitamente ai principali documenti della propria azienda disponibili nel Registro Imprese come la visura, l’atto costitutivo, le ultime annualità di bilancio ma anche monitorare lo stato delle pratiche inviate al Registro Imprese e al SUAP o, novità rilevante, effettuare il pagamento del diritto annuale di iscrizione alla Camera di Commercio.

Il rilascio di nuove funzioni sarà continuo come un innovativo servizio di notifiche personalizzate che permetterà agli imprenditori di essere aggiornati su eventi di rilevanza per l’impresa come le opportunità disponibili o le prossime scadenze in merito ad adempimenti richiesti dalla Camera di Commercio. Per accedere all’app è necessaria l’identità digitale, SPID o CIEID, che può essere richiesta gratuitamente anche a Infocamere tramite l’apposito portale.

Sei un imprenditore? Scarica l’app impresa italia e accedi gratuitamente alle informazioni e ai documenti ufficiali della tua impresa: visure, atti, bilanci, stato delle proprie pratiche e altre informazioni sempre a portata di mano. Attraverso l’APP, avrai accesso immediato ai documenti, ai certificati e alle informazioni rilevanti per la tua attività imprenditoriale e, ovunque ti trovi, potrai consultare i dati d’impresa direttamente dal tuo dispositivo mobile.

Accedere è semplice. Usa la tua identità digitale (SPID, CNS), se ancora non ce l’hai, puoi richiederla: online su id.infocamere.it oppure allo sportello della tua Camera di Commercio o agli altri gestori accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale.

Cosa trovi in impresa italia? Le informazioni, gli atti e i documenti della tua impresa come: visure, bilanci, fascicolo d’impresa, lo stato delle pratiche del Registro Imprese e delle pratiche SUAP. Le comunicazioni e le notifiche trasmesse se alla tua impresa è stato attribuito un domicilio digitale d’ufficio ai sensi dell’art. 37 del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020. Maggiori dettagli sul sito di Impresa Italia.

Fonte: Impresa Italia