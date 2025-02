Garanti UE: diritto di accesso, i risultati del CEF 2024

Con una nota pubblicata sul proprio sito il Garante Privacy comunica che nel corso dell’ultima plenaria del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) è stato adottato il Report conclusivo dell’azione coordinata europea sull’attuazione del diritto di accesso, realizzata dal Coordinated Enforcement Framework (CEF). Il documento sintetizza i risultati del lavoro svolto nell’azione CEF 2024 da 30 Autorità di protezione dati dello Spazio economico europeo (SEE), a cui ha preso parte anche il Garante italiano.

Dal Report emerge – si legge nel comunicato – un alto grado di conformità dei titolari del trattamento rispetto all’esercizio del diritto d’accesso, soprattutto nelle grandi organizzazioni. Positiva anche l’adozione di strumenti per facilitare l’accesso degli interessati ai dati che li riguardano, come la disponibilità di moduli on line per presentare le richieste e di sistemi self-service per scaricare in autonomia i dati personali.

Il CEF ha individuato comunque alcune aree di miglioramento ed ha elaborato una serie di raccomandazioni. Tra queste, l’esigenza di promuovere le linee guida EDPB sul diritto d’accesso e la sensibilizzazione sia dei titolari del trattamento che degli interessati sui rispettivi obblighi e diritti.

Il Garante ha indirizzato il questionario a circa 60 titolari, tra primarie società operanti nel settore privato ed enti pubblici di medio-grandi dimensioni. Le risposte, in forma aggregata, sono confluite all’interno dell’appendice del Report dell’EDPB, contenente statistiche e grafici, mentre gli esiti dell’azione sono stati sinteticamente riportati nella relazione nazionale.

Sia la metodologia che l’approccio utilizzati per questa azione apriranno la strada a un lavoro sempre più coordinato da parte dei Garanti UE su altri temi di protezione dati, a partire dall’azione CEF 2025 che avrà ad oggetto il diritto all’oblio.

– Leggi il comunicato dell’EDPB: https://www.edpb.europa.eu/news/news/2025/cef-2024-edpb-identifies-challenges-full-implementation-right-access_en



– Scarica il Report CEF 2024: https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/coordinated-enforcement-action-implementation-right-access_en

Fonte: Garante Privacy