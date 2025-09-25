Garanti Privacy mondiali: l’Intelligenza Artificiale deve rispettare le regole sui dati

Privacy 25 Settembre 2025, di red

Seul ospita la 47ª Global Privacy Assembly

I massimi esperti di protezione dei dati personali a livello globale si sono riuniti a Seul per la 47ª edizione della Global Privacy Assembly (GPA), l’evento annuale che riunisce oltre 140 autorità e agenzie di tutto il mondo. L’argomento principale di quest’anno è stato uno solo: l’intelligenza artificiale (IA) e le sue implicazioni per i diritti dei cittadini. Presente anche una delegazione del Garante italiano, guidata dalla vicepresidente Ginevra Cerrina Feroni.

Regole chiare per l’IA

Al termine dei lavori, i partecipanti hanno approvato tre risoluzioni fondamentali. La prima, promossa anche dal Garante italiano, ribadisce in modo perentorio che le norme sulla protezione dei dati si applicano pienamente all’IA. In particolare, è stata sottolineata la necessità di rispettare cinque principi chiave per l’addestramento dei modelli di IA:

  • Base giuridica corretta: i dati devono essere raccolti in modo lecito.
  • Limitazione delle finalità: i dati non possono essere usati per scopi diversi da quelli per cui sono stati raccolti.
  • Minimizzazione: è necessario utilizzare solo i dati strettamente necessari.
  • Trasparenza: gli utenti devono sapere come vengono usati i loro dati.
  • Accuratezza: i dati devono essere precisi e aggiornati.

Le altre due risoluzioni approvate hanno puntato i riflettori su due temi altrettanto cruciali: la necessità di una supervisione umana reale e non solo formale sulle decisioni automatizzate e l’importanza di integrare l’educazione digitale nei programmi scolastici, per contrastare fenomeni come il cyberbullismo, i deepfake e i furti d’identità.

Maggiori informazioni nella nota del Garante Privacy

