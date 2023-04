Garante Privacy: suggerimenti per proteggersi dal phishing che sfrutta SMS e messaggistica

Una scheda informativa del Garante privacy spiega perché lo smishing può essere pericoloso e fornisce alcuni suggerimenti utili per imparare a riconoscerlo e a difendersi; la consapevolezza è infatti la prima linea di difesa dei nostri dati personali. Lo smishing (o phishing tramite SMS) è una forma di truffa che sfrutta messaggi di testo e sistemi di messaggistica (compresi quelli delle piattaforme social media) per appropriarsi di dati personali a fini illeciti (per sottrarre, ad esempio, denaro da conti e carte di credito).

La scheda del Garante fa parte di una serie di contenuti di informazione e sensibilizzazione di prodotti e diffusi dal Garante in tema di cybersecurity e protezione dei dati personali.

Fonte: Garante della Privacy