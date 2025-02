Garante Privacy, firmato il protocollo con la Pontificia Università Antonianum

Il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, e il Rettore della Pontificia Università Antonianum, Agustín Hernández Vidales, hanno sottoscritto un Protocollo d’intenti per l’avvio di una reciproca collaborazione.

La cooperazione è volta alla realizzazione di attività di interesse comune relative alle implicazioni giuridiche delle nuove tecnologie, a partire dall’intelligenza artificiale, e al loro impatto sulla protezione dei dati personali.

Tra le attività e i progetti di comune interesse che saranno realizzati è da sottolineare, in primo luogo, l’istituzione di un “Osservatorio per la Transizione Digitale”. In tale ambito è prevista l’organizzazione di attività di analisi, studio, approfondimenti sui temi inerenti il digitale e l’intelligenza artificiale.

Con il protocollo, che ha la durata di 2 anni, l’Autorità e l’Antonianum si impegnano a organizzare incontri periodici su materie di interesse comune e a promuovere campagne di informazione e attività formative. Le modalità di svolgimento delle attività saranno definite, di volta in volta, con specifici accordi tra le parti.

“Il confronto tra il Garante e la Pontificia Università Antonianum, costituisce, e sempre più costituirà, un’ occasione di riflessione sulle implicazioni che il digitale ha sulla persona e sulla società, afferma il Presidente dell’Autorità, Pasquale Stanzione. Il protocollo d’intenti, della cui attuazione oggi si è discusso, rappresenta uno strumento importante in questa direzione”.

Fonte: Garante della Privacy