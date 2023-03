Garante Privacy: ‘Finalmente un po’ di Privacy’

Diffondere il valore dei dati e l’importanza di proteggerli raccontando il lavoro di un’Autorità vicina alla gente; questo l’obiettivo della Campagna di comunicazione “Finalmente un po’ di privacy” che segue una narrazione in cui il Garante, impersonato da un attore, interviene in diverse situazioni quotidiane in aiuto alle persone che vedono insidiata la privacy e i propri dati personali.

Dall’uso delle app alle frodi digitali, dal cyberbullismo al revenge porn, dal telemarketing selvaggio agli assistenti digitali, dai dati sanitari alla profilazione e all’uso delle password, il Garante è sempre pronto a mettere in guardia dai rischi di un uso improprio dei dati e a indicare le forme di tutela. Il claim finale “Se proteggi i tuoi dati proteggi stesso” è un invito ad essere sempre più consapevoli del “valore privacy”.

La campagna, finanziata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con il fondo a vantaggio dei consumatori, si snoderà in una serie di spot, lungo un periodo che coprirà i primi mesi del 2023. Agli spot si affiancano anche affissioni digitali visibili negli aeroporti di Torino Caselle, Milano Linate, Napoli Capodichino; le stesse affissioni saranno ospitate, a titolo gratuito, da Ferrovie dello Stato Italiane sulle Frecce e sui nuovi treni regionali. News, approfondimenti e contenuti della campagna saranno pubblicati sul sito web istituzionale del Garante (www.gpdp.it) e sui profili istituzionali del Garante su: Linkedin, Twitter, Instagram, Telegram.

Fonte: Garante per la Protezione dei dati personali