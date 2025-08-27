Funzione Pubblica: riparte l’iniziativa per i giovani nella Pubblica Amministrazione

Formazione 27 Agosto 2025, di redazione

Aperti a tutte le amministrazioni i programmi «Tirocini InPA» e «Dottorati InPA»

Il Dipartimento della funzione pubblica, con un comunicato pubblicato sul proprio sito, informa che è in fase d’avvio la seconda edizione dei programmi «Tirocini InPA» e «Dottorati InPA» rivolti a studenti universitari e neolaureati, per favorire l’ingresso dei giovani nella Pubblica Amministrazione attraverso percorsi di formazione e lavoro professionalizzanti.

Il programma «Tirocini InPA», in particolare, si rivolge a studenti iscritti a corsi di laurea magistrale o a ciclo unico, con meno di 28 anni, in possesso di specifici requisiti accademici. Il tirocinio curriculare ha durata di 6 mesi, è collegato alla tesi di laurea e prevede il riconoscimento di un’indennità di 3.200,00 euro. I tirocini attivabili dalle amministrazioni sono 255.

Il programma «Dottorati InPA», invece, prevede l’attivazione di contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca, della durata di 3 anni, finalizzati al conseguimento del dottorato di ricerca in materie di competenza della Amministrazione coinvolta. I destinatari sono studenti con meno di 29 anni, laureati con votazione minima di 105/110 e ammessi ai corsi di dottorato. La retribuzione annua lorda prevista è di 30.000 euro. I contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca, finalizzati al conseguimento del dottorato di ricerca attivabili dalle amministrazioni sono 9.

