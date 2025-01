Funzione pubblica: Censimento 2025 delle auto di servizio delle pubbliche amministrazioni

Con una nota pubblicata sul proprio sito il Dipartimento della Funzione Pubblica annuncia che prende il via il censimento 2025 delle auto di servizio delle pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, avranno tempo fino al 21.02.2025 per aggiornare e comunicare i dati relativi al parco auto alla data del 31.12.2024.

Grazie al nuovo sistema di censimento on line, voluto dal Dipartimento della funzione pubblica, l’aggiornamento e la comunicazione dei dati sono più semplici, sicuri e affidabili. Il censimento, dal 2014, consente di fotografare annualmente il numero, la modalità d’uso e il titolo di possesso delle auto di servizio e in particolare di seguire la tendenza delle “auto blu”, ovvero le auto a disposizione di politici e alti funzionari, dato che si registra in discesa.

Le auto classificate nel report del censimento 2024, come “auto in uso esclusivo e non esclusivo” rappresentano infatti l’8% del parco auto rilevato con il censimento 2024, sul 70% circa di Pubbliche amministrazioni rispondenti. Un dato positivo quello registrato dal Censimento 2024, in termini di contenimento della spesa pubblica oltre che un passo in avanti nel processo di digitalizzazione, garantendo la trasparenza e l’accesso ai dati.

Dati e report di sintesi, come ogni anno, saranno disponibili sul sito del Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni sono tenute a rendere pubblici i dati attraverso la sezione Trasparenza del proprio sito istituzionale i dati relativi al proprio parco auto.

Per ogni esigenza di assistenza è disponibile un servizio di help desk all’indirizzo helpdesk.autopa@formez.it

CONSULTA I DATI DEL CENSIMENTO 2024

Fonte: Dipartimento della Funzione Pubblica