PA OK! Il contest per creare valore pubblico, al via le candidature 2025

Supportare le amministrazioni, incentivare e realizzare programmi innovativi, creare valore pubblico attraverso progetti capaci di migliore la qualità dei servizi a cittadini e imprese, sono gli obiettivi di “PA OK! Al fianco delle amministrazioni per una cultura dei risultati e del cambiamento”, l’iniziativa promossa dal Dipartimento della Funzione pubblica, su finanziamento PNRR1, e realizzata da Formez PA, con il contributo scientifico di SDA Bocconi School of Management.

Il programma s’inserisce nel percorso di Riforma assegnato alla Pubblica amministrazione dal PNRR, il cui perno ruota intorno al concetto di Valore pubblico. Un processo di riforma e rinnovamento della PA in cui la semplificazione e la digitalizzazione delle procedure si intersecano nel quadro organizzativo degli enti passando per la gestione strategica del personale, la formazione, la programmazione, il benessere organizzativo, fino alla misurazione e la valorizzazione della performance dei dipendenti. Un macrosistema di rinnovamento in cui l’innovazione e la cultura del cambiamento giocano un ruolo fondamentale. In questo contesto si inserisce il programma “PA OK!”, concepito come un supporto alle amministrazioni per orientarle verso percorsi d’innovazione capaci di incidere sulla qualità dei servizi pubblici e produrre risultati per cittadini, imprese e dipendenti.

Il programma si articola in più linee di intervento per coinvolgere le Amministrazioni attraverso la presentazione di progetti e l’acquisizione di strumenti di apprendimento e buone pratiche, previsti meccanismi partecipativi rivolti ai cittadini, quali valore su cui costruire le politiche pubbliche. A tal fine è stato ideato il Contest “PA OK!” rivolto alle amministrazioni pubbliche per:

raccogliere e analizzare le esperienze innovative collegate alla qualità dei servizi pubblici

supportare le amministrazioni con strumenti e metodologie strategico-operative per il coinvolgimento di cittadini e stakeholder esterni;

diffondere esperienze innovative e promuovere la cultura del cambiamento.

Il contest, lanciato nel 2024, ha registrato grande interesse e partecipazione tra le amministrazioni che hanno colto l’opportunità di partecipare alla realizzazione del PNRR del Paese, ma anche di far conoscere i loro progetti e le esperienze d’innovazione portate avanti in un meccanismo virtuoso di collaborazione e condivisione di esperienze.

Anche per il 2025 gli Enti interessati hanno la possibilità di partecipare al contest sulla piattaforma https://paok.formez.it/ con nuove proposte, aperte fino al 15 aprile le candidature per l’invio di elaborati nei 7 ambiti tematici di innovazione:

Efficientamento energetico: ridurre i consumi energetici nella PA

Sostenibilità e transizione ecologica

Digitalizzazione

Innovazione sociale, inclusione, fragilità

Lavoro e sviluppo economico

Innovazione gestionale (modernizzazione, gestione del personale, miglioramento organizzativo)

Semplificazione amministrativa

Al termine delle fasi di raccolta e valutazione delle proposte è previsto un evento per premiare i progetti vincitori a cui assegnare il titolo di “Campione di innovazione Premio PA OK! 2024 – 2025”, cittadini e stakeholder, potranno partecipare sulla piattaforma dedicata al Premio per esprimere il loro gradimento.

Il progetto PA OK! è arricchito da attività di apprendimento, tra cui seminari tematici, incontri territoriali, feedback e report sui contenuti presentati. Sistemi che permettono di individuare i percorsi virtuosi con un set di indicatori Key Performance Indicator (KPI) per la misurazione del Valore Pubblico, un patrimonio a disposizione delle amministrazioni e per la collettività. I dettagli dell’iniziativa su https://paok.formez.it/, insieme per creare Valore Pubblico.

Fonte: Ministro per la Pubblica Amministrazione