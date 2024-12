Francavilla al Mare: Nonni Tecnologici, il Comune propone il corso di alfabetizzazione digitale

Il Comune di Francavilla al Mare ha lanciato Nonni Tecnologici, un corso di alfabetizzazione digitale destinato ai residenti over 60 anni che, tramite la frequentazione di 12 lezioni, potranno imparare a navigare nel mondo digitale in sicurezza, tra gli argomenti trattati vi è un’attenzione a come evitare le truffe online sfruttando in modo sicuro e responsabile le opportunità offerte dalla tecnologia.

Francavilla al Mare si conferma una città al passo con i tempi, pronta ad aiutare i suoi cittadini over 60 ad affrontare le sfide del mondo digitale. Dal 15 gennaio, alle 16.30, presso la Sala Consiliare del Municipio, prenderà il via il corso gratuito “Nonni Tecnologici”, organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Mondo Digitale, tra gli obiettivi:

Ogni partecipante dovrà disporre di uno smartphone.

Utilizzo dello smartphone e delle sue applicazioni

Prevenzione delle truffe online, fenomeno diffuso tra le fasce di popolazione meno avvezze alla tecnologia.

Scoperta dei vantaggi offerti dai servizi digitali, come l’accesso facilitato a documenti, pagamenti e informazioni.

Fonte: comune di Francavilla al Mare