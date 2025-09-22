Fondo Povertà: Linee guida Quota Servizi e Quota Povertà Estrema 2024-2026

Solidarietà 22 Settembre 2025, di redazione

Disponibili per gli operatori degli ATS anche i documenti utili alla rendicontazione delle risorse e il nuovo modello di Piano di attuazione locale (PAL)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che sono disponibili, nel focus on Fondo Povertà, le Linee Guida relative all’utilizzo delle risorse della Quota Servizi e della Quota Povertà Estrema del triennio 2024-2026, con i relativi allegati.

Le Linee Guida si rivolgono agli operatori degli Ambiti Territoriali Sociali destinatari del trasferimento della Quota Servizi Fondo Povertà (QSFP) e/o della Quota Povertà Estrema (QPE), agli Enti gestori delle risorse e a tutti i soggetti attuatori delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026.

Maggiori informazioni nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

