In GU Serie Generale n. 281 del 1 dicembre 2023 la Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2023 recante l'”Autorizzazione all’adozione del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito recante disposizioni in merito alla definizione dei criteri e delle modalita’ di ripartizione delle risorse del Fondo per l’istruzione tecnologica superiore di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99“.

La delibera, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le motivazioni di cui in premessa, considerata l’urgenza dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza connessa alla scadenza del milestone PNRR di dicembre 2023 e la necessità di definire i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo per l’istruzione tecnologica superiore, al fine di garantire il corretto e regolare avvio delle attivita’ formative degli ITS Academy per il 2024-2025 nonché l’adozione di tutte le misure di supporto e di potenziamento del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore in quanto tale, di prendere atto della motivata rinuncia delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano ai termini previsti nel citato comma in ragione dell’accoglimento di tutte le richieste regionali autorizza l’adozione del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito recante «Disposizioni in merito alla definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per l’istruzione tecnologica superiore di cui all’art. 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99» – PNRR-M4C1, Riforma 1.2 «Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)», secondo lo schema allegato al provvedimento.

Fonte: Gazzetta Ufficiale